Кокорин собрал команду для уличного футбола

Кокорин начинал в «Динамо»
профессиональную карьеру и выступал за клуб с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 год. Между этими периодами состоялся его переход в «Анжи», за который он не провёл ни одного матча. Из стана бело-голубых Александр впоследствии перебрался в «Зенит»
, цвета которого защищал до 2019 года. Во второй половине прошлого сезона 29-летний форвард играл на правах аренды за «Сочи», а летом, когда истёк его контракт с петербургским клубом, перебрался на правах свободного агента в «Спартак».