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Кокорин включил Соболева, Мирзова и Берхамова в команду для уличного футбола

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал пресс-службе Евро-2020 в Санкт-Петербурге, кого из футболистов включил бы в свою команду для уличного футбола из пятерых человек.
Кокорин собрал команду для уличного футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кроме себя, форвард назвал Александра Соболева и Георгия Джикию (оба – «Спартак»), Резиуана Мирзова («Химки») и Кантемира Берхамова (свободный агент).
Кокорин начинал в «Динамо» профессиональную карьеру и выступал за клуб с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 год. Между этими периодами состоялся его переход в «Анжи», за который он не провёл ни одного матча. Из стана бело-голубых Александр впоследствии перебрался в «Зенит», цвета которого защищал до 2019 года. Во второй половине прошлого сезона 29-летний форвард играл на правах аренды за «Сочи», а летом, когда истёк его контракт с петербургским клубом, перебрался на правах свободного агента в «Спартак».
Футбол,Георгий Джикия,Кантемир Берхамов,Александр Соболев,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
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