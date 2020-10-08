Сборная России огласила состав на матч со Швецией

В четверг, 8 октября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Швеции.

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Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.15 мск. За час до начала игры команда объявила стартовый состав.

Добавим, что 11 октября россиянам предстоит встретиться со сборной Турции, а через три дня – с коллективом из Венгрии. Обе игры пройдут на групповом этапе Лиги наций.

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