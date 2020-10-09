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Определились все финалисты квалификации Евро-2020 

Газета.Ru и ещё 2 58 минут назад
Определились все финалисты Евро-2020
Фото: ТАСС
Стали известны все четыре финальные пары квалификации чемпионата Европы по футболу.
В полуфинальных встречах Венгрия одержала победу над Болгарией (3:1), Исландия обыграла Румынию (2:1), Словакия по пенальти переиграла Ирландию (0:0, 4:2), Северная Ирландия в серии 11-метровых ударов оказалась сильнее Боснии и Герцеговины (1:1, 4:3), Сербия в дополнительное время обыграла Норвегию (2:1), Шотландия с серии пенальти одержала победу над Израилем (0:0, 5:3), Грузия нанесла поражение команде Белоруссии (1:0), а Косово проиграло Северной Македонии (1:2).
Финалы квалификации Евро-2020:
Путь A: Венгрия — Исландия.
Путь B: Северная Ирландия — Словакия.
Путь C: Сербия — Шотландия.
Путь D: Грузия — Северная Македония.
Все матчи пройдут 12 ноября. По итогам финалов будут определены последние четыре участника Евро, который пройдет в 2021 году в 12 городах Европы.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Европы по футболу в Англии могут быть отменены из-за COVID-19.
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