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Грабитель в розыске: Роналду обокрали во время матча с Испанией 

Газета.Ru 48 минут назад
Роналду обокрали во время матча с Испанией
Фото: Reuters
Неудачи продолжают преследовать Криштиану Роналду. Вслед за возобновленным расследованием дела о возможном изнасиловании американской модели к проблемам звездного футболиста добавилось ограбление особняка в Португалии.
Вечером 7 октября был ограблен семиэтажный особняк лидера «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Подробностями инцидента поделилось португальское издание Diario de Noticias Madeira: преступление произошло в среду, когда Роналду со своей национальной командой бился в товарищеском матче против Испании (0:0), а его девушка Джорджина Родригес участвовала в неделе моды в Париже.
Злоумышленник проник в резиденцию футболиста на острове Мадейра (Португалия), стоимость которой оценивается в 7 млн фунтов. Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователи выяснили, что грабитель проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не известны, однако отмечается, что у спортсмена пропали личные вещи, в том числе и его игровая футболка с автографом. Впоследствии полиция установила личность подозреваемого — в настоящий момент он находится в розыске.
Роскошный дом на Мадейре Роналду купил в 2015 году у местного дизайнера Нини Андраде Силвы. Особняк находится в городе Фуншал, откуда футболист родом; рядом — порт и отель.
Между тем, это далеко не первое неприятное известие для Роналду за последние дни.
Так 6-го числа модель Кэтрин Майорги обратилась в суд с новым иском. Как сообщает The Sun, девушка преследовала цели возбудить новое дело и получить компенсацию в качестве ущерба в размере $215 тыс. Документы уже поступили в окружной суд штата Невада — до 30 ноября юристы обеих сторон должны встретиться, чтобы согласовать дату судебного заседания. Отмечается, что юридическая команда Роналду сразу же обжаловала принятие документов во второй раз, однако суд отказал адвокатам футболиста и взял время на изучение бумаг.
Напомним, что расследование дела о предполагаемом изнасиловании началось в 2019 году. В январе прошлого года полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану. Полицейские намеревались сверить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье Майорги.
По словам девушки, в 2010-м модель подписала с юристами игрока соглашение о неразглашении: за молчание она получила $375 тыс. Это соглашение и показывал на пресс-конференции адвокат потерпевшей, также заявляя о наличии других доказательств вины футболиста. Португалец же уверял, что отношения начались по взаимному согласию.

«Мистер Роналду всегда пояснял, что то, что произошло в Лас-Вегасе в 2009 году, носило согласованный характер. Так что мы не удивлены ни тем, что ДНК будет предоставлена, ни тем, что полиция делает этот вполне стандартный запрос в рамках своего расследования», — приводили слова адвоката спортсмена Питера Кристиансена в The Wall Street Journal.

К слову, модель решила вспомнить о пережитом в гостиничном номере насилии спустя длительный срок якобы по той причине, что ее вдохновило движение #MeToo (#ятоже), активистки которого рассказывают о подобных инцидентах и пытаются добиться правосудия.
Со временем шум вокруг личных неприятностей Роналду стих, однако, по-видимому, теперь общественность ждет не один новый виток старого-нового дела.
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Футбол , Статьи , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду , Wall Street Journal
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