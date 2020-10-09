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Защитник «Арсенала» Беляев вызван в сборную России по футболу 

RT на русском и ещё 16 1 час назад
Защитник «Арсенала» вызван в сборную России
Фото: РИА Новости
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России по футболу.
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что игрок уже вместе с остальными футболистами сборной и членами тренерского штаба сдал обязательный тест на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу Лиги наций с Турцией.
До этого тесты на коронавирус защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гилерме дели подозрительные результаты, из-за чего они пропустили контрольную игру со Швецией (1:2).
Матч Россия — Турция пройдёт 15 октября в Москве.
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Футбол , Георгий Джикия , Максим Беляев , СБОРНАЯ РОССИИ
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