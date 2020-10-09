Кошмар продолжается: теперь Украину будут уничтожать немцы

Сборная Украины оказалась в бедственном положении. Практически вся основа выбыла из-за травм и коронавируса. И все это накануне матчей с Францией, Германией и Испанией. Проще, наверное, было получить технические поражения в этих матчах.

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Но Шевченко собрал остатки игроков, заявил вторым вратарем 45-летнего Шовковского и поехал во Францию. Чтобы понимать масштабы катастрофы, достаточно сказать, что в сборной Украины на «Стад де Франс» было всего 3 футболиста из стартового состава матча со Швейцарией месячной давности. Неудивительно, что команда, где со скамейки выходят Мбаппе, Гризманн и Погба, не особо напрягаясь устроила разгром. 1:7 — это крупнейшее поражение в истории сборной Украины.

Дальше не легче. Спустя всего три дня играть с Германией. Это уже официальный матч, который повлияет на расклады в группе Лиги наций.

За три дня коронавирус не лечится, поэтому особых улучшений с составом у Украины нет. Разве что из «Шахтера», несмотря на карантин, все же доедет усиление. Виктор Коваленко , Марлос и Валерий Бондарь избежали положительных тестов на ковид и спешат на помощь товарищам.

Это лучше, чем ничего, но особо радоваться украинским болельщикам не стоит. Коваленко практически не играл в сборной в последнее время. Бондарь вообще дебютирует в основной команде. Марлос выходит в старте, но он не защитник. А в матче с Францией проблемы были в первую очередь с обороной.

Сборная Германии сыграла веселую ничью (3:3) в почти дерби с Турцией. Но в том матче Лев проверял резерв. Лидеров не было даже в заявке. В Киеве практически наверняка мы увидим на поле и Нойера, и Гнабри, и Вернера, и других звезд Бундесманшафт. В Лиге наций немцы пока что без побед (два матча — две ничьи) и наверняка захотят исправить ситуацию.