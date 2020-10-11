Россия назвала состав на матч с Турцией в Лиге наций

В стартовый состав вошли защитники Вячеслав Караваев Андрей Семенов . Матч между сборными России и Турции пройдет в Москве. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

После двух матчей турнира российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе шесть очков. На втором месте находится команда Венгрии, в активе которой три очка. Сборные Турции и Сербии идут на третьем и четвертом местах соответственно, набрав по очку.