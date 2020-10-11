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Сборная России назвала состав на матч с Турцией в Лиге наций 

Lenta.ru и ещё 69 1 час назад
Россия назвала состав на матч с Турцией в Лиге наций
Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу в Twitter назвала состав на матч с национальной командой Турции в Лиге наций.
В стартовый состав вошли защитники Вячеслав Караваев и Андрей Семенов. Матч между сборными России и Турции пройдет в Москве. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
После двух матчей турнира российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе шесть очков. На втором месте находится команда Венгрии, в активе которой три очка. Сборные Турции и Сербии идут на третьем и четвертом местах соответственно, набрав по очку.
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Футбол , Андрей Семенов , Вячеслав Караваев , СБОРНАЯ РОССИИ
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