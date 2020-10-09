Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
1 1
Арсенал Арсенал
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Хетафе Хетафе
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Байер Байер
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Фрайбург Фрайбург
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон
Эвертон
4 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
0 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Арсенал
2 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед

Сборной России остался один шаг для выхода на Евро-2021 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Сборной России остался один шаг для выхода на Евро-2021
Фото: РИА Новости
Молодежная сборная Польши по футболу потерпела поражение в квалификационном матче чемпионата Европы — 2021 с национальной командой Сербии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.
В составе коллектива Илии Столицы автором единственного и победного гола стал Велько Николич, который отличился на 11-й минуте игры.
Ранее молодежная сборная России разгромила команду Эстонии и укрепила лидерские позиции в отборе на Евро-2021. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечным Михаила Галактионова в рамках квалификационного турнира осталось провести один матч. 13 октября россияне сыграют на выезде с Латвией. У сборной Польши имеется матч в запасе. 13 октября команда Чеслава Михневича встретится в болгарами, а 17 ноября поборется с латвийцами.
На данный момент российская молодежная сборная возглавляет группу 5, имея в своем активе 20 очков после девяти туров. Поляки идут вторыми, набрав в восьми матчах 16 баллов. Для выхода на чемпионат Европы, который пройдет в июне 2021 года в Словении и Венгрии, отечественной национальной команде достаточно обыграть Латвию. Также россияне могут сыграть с латвийцами вничью, но тогда для прямого выхода на Евро-2021 необходимо, чтобы Польша потеряла очки в одном из двух оставшихся матчей. В случае, если российская команда проиграет последний матч, то для получения путевки на турнир нужно, чтобы поляки набрали не более трех очков в двух играх. При равенстве же очков первое место в группе 5 займет именно Польша из-за личных встреч с Россией (2:2, 1:0 в пользу поляков).
Видео дня. «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru: последние новости
Легендарный футболист Паненка покинул реанимацию Легендарный футболист Паненка покинул реанимацию У двух игроков "Зенита" выявлен коронавирус У двух игроков "Зенита" выявлен коронавирус Суарес превзошел достижение Месси Суарес превзошел достижение Месси
Комментарии
Футбол , Велько Николич , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вокруг Трусовой развивается конфликт в группе Плющенко
Вокруг Трусовой развивается конфликт в группе Плющенко
«Стоит ***, а вратарь играет»
«Стоит ***, а вратарь играет»
Россияне высмеяли Исинбаеву после конфуза с Путиным
Россияне высмеяли Исинбаеву после конфуза с Путиным
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение