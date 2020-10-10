Умер Василий Кульков

Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на супругу экс-футболиста Елену Махарадзе.
Отмечается, что бывший спортсмен. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по онкологии. Экс-футболист скончался в реанимации.
В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую "Бенфику", "Порту" и петербургский "Зенит".
Ранее умер экс-футболист московского "Спартака" Иван Варламов.