Шевченко высказался о поражении от Германии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о результате матча против Германии в рамках третьего тура Лиги наций.

Встреча завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

"Но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно. Приятно, что зрители смогли увидеть матч. Мы очень соскучились по всем. Со зрителями это другой футбол", — заявил специалист.

Примечательно, что немецкая команда одержала первую победу в этом розыгрыше турнира. До этого Германия дважды сыграла вничью. На счету Украины одна победа и два проигрыша.

Ранее сообщалось, что Германия одолела Украину и впервые победила в Лиге наций.