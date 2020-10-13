Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Борис Джонсон раскритиковал план «Ливерпуля» и «МЮ» по реформированию АПЛ 

Газета.Ru и ещё 26 2 часа назад
Джонсон раскритиковал план «Ливерпуля» и «МЮ»
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против идеи "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" по реформированию Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что руководство клубов работает над проектом, который получил название "Большая картина", согласно которому количество команд будет сокращено с 20 до 18, а розыгрыши Кубка Английской лиги и Суперкубка страны будут отменены. Также изменения претерпят структура распределения доходов английских команд.
Джонсон считает, что подобные закулисные игры подрывают доверие к руководству клубов.

"Что касается поддержки клубов футбольной лиги (EFL), то ее руководство заверило нас, что они не допустят банкротство какого-либо клуба из-за коронавируса. Мы знаем, что у них есть средства, чтобы предотвратить это изнутри", — приводит слова Джонсона ESPN.

Также премьер-министр Великобритании призвал АПЛ и Английскую футбольную лигу продолжить конструктивный диалог.
Ранее АПЛ отреагировала на информацию о возможном сокращении команд в лиге.
Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
Газета.Ru: последние новости
Месси вошел в тройку наиболее подешевевших игроков за 2020 год Месси вошел в тройку наиболее подешевевших игроков за 2020 год Объявлены номинанты на звание лучшего атакующего хавбека в истории Объявлены номинанты на звание лучшего атакующего хавбека в истории Футболиста до смерти избили одноклубники за ошибку на поле Футболиста до смерти избили одноклубники за ошибку на поле
Комментарии
Футбол , АПЛ , Борис Джонсон , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон — Хабибу: «Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся»
Фергюсон — Хабибу: «Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся»
Украина потерпела крупнейшее поражение
Украина потерпела крупнейшее поражение
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве
Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение