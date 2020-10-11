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Сборная России сыграла вничью с Турцией

Советский спортиещё 46
1 час назад
Футболисты сборной России не смогла обыграть команду Турции в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги наций.
Сборная России сыграла вничью с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился Антон Миранчук (28-я минута), у турецкой сборной отличился Кенан Караман (62).
После этой игры сборная России, потеряв первые очки на турнире, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место.
В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.
Лига наций
Групповой этап
3-й тур
Россия – Турция – 1:1 (1:0)
Голы: Миранчук, 28. – Караман, 62.
Россия: Шунин, Кудряшов, Семенов, Караваев, Жирков, Ионов (Мостовой, 71), Оздоев, Зобнин, Кузяев (Черышев, 59), Миранчук (Газинский, 70), Дзюба.
Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Мераш, Кабак, Чалханоглу, Текдемир (Йокушлу, 80), Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман, Йылмаз.
Предупреждения: Текдемир (27), Семенов (40), Ундер (48), Кабак (74).
Футбол,Гандбол,Кенан Караман,Антон Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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