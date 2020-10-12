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Азар подешевел на € 90 млн с момента перехода в "Реал"

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Трансферная стоимость футболиста сборной Бельгии Эдена Азара серьезно снизилась с момента перехода из лондонского "Челси" в мадридский "Реал", сообщает Transfermarkt.
Азар подешевел на € 90 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Издание утверждает, что летом 2019 года полузащитник стоил 150 миллионов. Однако, по данным на октябрь 2020 года, его стоимость упала на 90 миллионов и составляет 60 миллионов.
Напомним, что Азар продолжает восстановление от полученной в сентябре травмы мышцы правой ноги.
В прошлом сезоне Ла Лиги бельгиец провел 16 матчей за "Реал". Записал на свой счет один мяч и шесть голевых передач. А также перенес три травмы.В сезоне-2020/21 29-летний игрок еще не выходил на поле.
Футбол,Эден Азар,Реал,
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