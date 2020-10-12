Азар подешевел на € 90 млн

Трансферная стоимость футболиста сборной Бельгии Эдена Азара серьезно снизилась с момента перехода из лондонского "Челси" в мадридский "Реал" , сообщает Transfermarkt.

Издание утверждает, что летом 2019 года полузащитник стоил 150 миллионов. Однако, по данным на октябрь 2020 года, его стоимость упала на 90 миллионов и составляет 60 миллионов.

Напомним, что Азар продолжает восстановление от полученной в сентябре травмы мышцы правой ноги.