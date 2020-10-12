Британский «автобус» сломал первую сборную рейтинга ФИФА

В Лиге наций сегодня хватает ярких вывесок, но первый топ-матч дня — Англия против Бельгии на «Уэмбли». Британцы всегда в тренде, ну а команда Мартинеса — как бы лучшая в мире. Да, ЧМ бельгийцы не выиграли, зато они первые в рейтинге ФИФА. Тоже успех.

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Гарет Саутгейт сразу удивил примерно всех. Стартовым составом — в него не попал форвард всея Британии Харри Кейн . И Джейдон Санчо тоже, хотя обоих ждали в основе. Вместо них появились Маунт и новичок сборной Кальверт-Льюин, забивший в товарняке Уэльсу. С формацией сюрпризов нет — 3-4-3, они же 5-2-2-1, когда речь идет об игре без мяча.

У Бельгии абсолютно та же схема. Команда Мартинеса давно по ней играет — только вот кадровых проблем сегодня было миллион. Эдена Азара нет, Дриса Мертенса нет, Тибо Куртуа нет — да много кого нет. Тройка ЦЗ Тоби — Боята — Денайер — тоже не выглядит образцом надежности. В общем, даже у 1-й в рейтинге ФИФА сборной могут быть траблы с составом.

Зато игра у Бельгии поставлена. Еще со времен ЧМ-2018. «Красные дьяволы» (не путать с «МЮ») оперативно забронировали половину поля Англии. Британцы были и не против — пытались организованно защищаться. И выбегать в резвые контратаки. Первое получалось так себе. Второе не получалось совсем. Бельгийцы регулярно отыскивали свободные зоны в трио центрдефов Англии. То не успевал Магуайр, то Дайер, то Уокер. Де Брейне постоянно обострял — и, в конце концов, Лукаку заработал пенальти. Очередной пас вразрез — и защитник «Тоттенхэма» срубил форварда «Интера».

11-метровый в режиме «без вариантов» реализовал сам Ромелу. 1:0 — а ведь у Бельгии еще отменили гол Карраско. При 0:0. В первом тайме гости доминировали, Англия смотрелась откровенно паршиво. Бельгия могла забивать второй, но это был явно не день Карраско. В плане реализации.

Но Англия при Саутгейте давно доказала, что ей не обязательно круто играть, чтобы набирать очки. Рэшфорд и Ко умудрились свести вничью первый тайм, хотя Бельгия была явно сильнее. Зато британцы опасны на стандартах — ну, они же британцы. Один из корнеров Англии привел к пенальти (Мунье сфолил на Хендерсоне) — второй пенальти в матче. Рэшфорд тоже все сделал четко — вот и 1:1, которые взялись непонятно откуда. Провальный счет для Бельгии, учитывая игру.

При всей пассивности Англии в атаке, во втором тайме хозяева очень четко нейтрализовали Бельгию. Почти никакой свободы на флангах (Триппьер и Трент провели топовый матч), жесткая опека Лукаку — да и КДБ почти не давали шансов креативить Райс/Хендерсон. Окей, Кевин все равно сочинил пару моментов, но на этом все. Одну из лучших атакующих команд мира (пусть и без Азара) Англия прикрыла почти наглухо. Сильная работа не только игроков, но и Гарета Саутгейта. После перерыва британцы припарковали качественный автобус.

Это не оскорбление, просто правда — да, Англия играла в глухую оборону. Скажем, Райс и Хендерсон несколько раз осознанно не отдавали перспективную передачу вперед. Боясь обрезать. Англия играла с очень низкой линией обороны — в атаку убегали только Рэшфорд, Маунт, Кальверт-Льюин (Кейн). Все. Трент и Триппьер если и подключались — то моментально неслись назад. В общем, Англия провела очень скучный матч. Но чертовски эффективный.

Потому что довольно рандомный удар Маунта на 64-й трансфомировался в гол — нелепый и обидный для Бельгии рикошет от Тоби. Вот так Англия, не создав толком моментов, забила Бельгии 2 гола. И, хм, выиграла матч! 2:1 — последние минут 15 команда Саутгейта оборонялась пугающе легко. Мини-сенсация на «Уэмбли».

A strong second-half performance from Gareth Southgate's men sees England beat the Belgians at Wembley.— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 11, 2020 Это и правда неожиданность — Бельгия как бы не проигрывала 2 года! Последний раз сборная Мартинеса уступала Швейцарии — в ноябре 2018-го, 2:5. Тоже в Лиге наций. С тех пор были только победы или ничьи. Пока Бельгия не приехала на «Уэмбли»