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«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Аякса» 

Евро-футбол.Ру и ещё 1 43 минуты назад
«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Аякса»
Фото: Евро-футбол.Ру
Аргентинский защитник Николас Тальяфико, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание The Sun.
Как информирует источник, «Манчестер Сити» уже давно наблюдает за выступлениями 27-летнего футболиста, однако до сих пор не смог договориться с голландской стороной о сумме компенсации. «Горожане» готовы заплатить 20 миллионов евро, а амстердамцы планируют выручить с продажи минимум 25 миллионов.
В составе «Аякса» Тальяфико выступает с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии аргентинец провел три встречи, не отметившись результативными действиями.
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