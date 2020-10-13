«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Аякса» 

Аргентинский защитник Николас Тальяфико , правами на которого владеет амстердамский «Аякс», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание The Sun.

Как информирует источник, «Манчестер Сити» уже давно наблюдает за выступлениями 27-летнего футболиста, однако до сих пор не смог договориться с голландской стороной о сумме компенсации. «Горожане» готовы заплатить 20 миллионов евро, а амстердамцы планируют выручить с продажи минимум 25 миллионов.

В составе «Аякса» Тальяфико выступает с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии аргентинец провел три встречи, не отметившись результативными действиями.