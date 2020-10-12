Пеле вошел в список самых переоцененных футболистов

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Портал Ace Football опубликовал результаты голосования на звание самого переоцененного футболиста в истории.

Издание опросило тысячи футбольных фанатов из Европы. После были определены 20 кандидатов, из которых поклонники футбола выбрали самого переоцененного. Всего в голосовании принял участие 6121 болельщик.

Ранее издание France Football включило Джеррарда в список номинантов на звание лучшего опорника в истории.