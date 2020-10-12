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Пеле вошел в список самых переоцененных футболистов в истории 

Газета.Ru и ещё 3 37 минут назад
Пеле вошел в список самых переоцененных футболистов
Фото: flickr.com
Портал Ace Football опубликовал результаты голосования на звание самого переоцененного футболиста в истории.
Издание опросило тысячи футбольных фанатов из Европы. После были определены 20 кандидатов, из которых поклонники футбола выбрали самого переоцененного. Всего в голосовании принял участие 6121 болельщик.
Первое место в списке занял бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард (23,5% голосов). На второй строчке расположился французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (22%), а третьим стал трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (20%).
Ранее издание France Football включило Джеррарда в список номинантов на звание лучшего опорника в истории.
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Футбол , Стивен Джеррард , Поль Погба , Манчестер Юнайтед
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