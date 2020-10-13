«Это просто дичь». Позор УЕФА

Клубный футбол находится на паузе, но футболисты не отдыхают. Вместо этого в условиях плотного графика они продолжают рубиться на полях — на этот раз в футболках национальных команд. Достаточно посмотреть на состав почти любой сборной Европы, чтобы понять, что происходит что-то дикое.

Из-за сомнительных тестов на коронавирус сборная России в играх с Турцией и Венгрией в Лиге наций и в товарняке со Швецией не могла рассчитывать на Гильерме, Фернандеса и Джикию. Хотя проблемы Черчесова — цветочки по сравнению с тем, что творится в сборной Украины. Андрею Шевченко пришлось собирать команду заново из-за 14 недоступных игроков. В сборной Франции не играют Погба и Ндомбеле, а сборная Чехии в сентябре и вовсе вызвала 22 дебютанта. Все по одной причине — положительные или неоднозначные тесты на COVID-19.

Отсюда вопрос — а нужно ли такое количество матчей в такое непростое время? УЕФА и ФИФА и так сдвинули всевозможные графики, из-за чего футболистам приходится играть 2, а иногда и 3 матча каждую неделю. Позиция больших боссов понятна: больше матчей — больше денег и больше шансов для клубов быстрее преодолеть финансовые трудности. Но со сборными совсем другой вопрос. Понятно, что Лига наций — отличный шанс зацепить билет на чемпионат мира, и то необходимость проводить матчи сборных в такое непростое время — спорный вопрос. А вот товарищеские матчи сборных — это просто дичь.

Несколько лет назад УЕФА и создал Лигу наций, чтобы избавить футбол от бесполезных и никому не нужных товарняков сборных. Сейчас неофициальные встречи на уровне национальных команд проводятся параллельно с Лигой наций. Один вопрос — зачем? Мало того, что футболисты и так находятся в зоне риска, многие уже на карантине, так еще и с таким диким количеством матчей на коротком отрезке времени вероятность получения травмы возрастает в разы. Не верите? Почитайте, что говорят не последние в мире футбола люди.

«У футболистов была короткая предсезонка, продлившаяся всего две недели, а теперь у них игры в течение 11-ти месяцев кряду, — слова Пепа Гвардиолы. — Молчание не позволит нам что-либо изменить. Нужно говорить о проблеме. Сразу три наших игрока прибыли в расположение клуба из своих сборных с повреждениями. Футболисты — не роботы».

«Я совершенно против товарищеских матчей, их стоит отменить, — уверен Жозе Моуринью. — По-моему, товарищеские матчи для сборных имеют смысл только в финальной стадии подготовки к большим турнирам. В последние пару недель перед Евро или чемпионатами мира в них есть толк. Однако в середине сезона, в дни, когда проводятся отборочные матчи, проводить еще и товарищеские игры не стоит. В этом просто нет смысла».

«Мы играем без перерыва с прошлого июля. Был карантин, но я тренировался каждый день, мыслями был в работе. Нельзя бояться говорить об усталости, даже ментальной. Лучше отдохнуть неделю и вернуться свежим, чем играть через боль или ментальную измотанность», — говорит Кевин Де Брейне.

Товарищеские матчи как минимум осенью и зимой не нужны никому — ни футболистам, ни клубам, ни зрителям, которые и так могут смотреть официальные матчи больших команд почти каждый день. Не просто так «Ливерпуль» и « Манчестер Юнайтед » уже выступили с предложением упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также сократить АПЛ до 18 команд.

Это настоящий проект, который называется «Большая картина». Девять ведущих клубов АПЛ будут иметь преимущество во время голосований за изменения в регламенте, а также смогут проводить больше матчей в Лиге чемпионов, которую планируют расширить к сезону-2024/25. Согласно проекту, розыгрыши Кубка английской лиги и Суперкубка страны будут отменены. Прямые путевки в высший дивизион будут получать две команды Чемпионшипа, а не три, как было ранее. За оставшиеся места в элите поспорят 3-5 команды второго дивизиона и 16-я команда АПЛ.

Планируется сократить расходы, а также изменить схему распределения расходов. £250 млн будут направлены в поддержку команд Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы), еще £100 млн получит Ассоциация футбола Англии. Также планируется распределять 25% от ежегодных доходов клубов АПЛ между командами футбольной лиги. Короче говоря, очень серьезная реформация всей системы.

Председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри поддерживает проект. АПЛ выступила с консервативным заявлением о «разрушении духа игры», но поддерживает идею пересмотра календаря и структуру соревнований на время пандемии.

Постепенно всем становится понятно, что УЕФА и ФИФА занимаются эксплуатацией здоровья футболистов для дополнительного заработка на продаже билетов и телетрансляций. Это — настоящий позор, которому пора положить конец. И начать с отмены товарищеских матчей сборных. Пустых, опасных и никому как минимум в данный момент не нужных.