Звездопад: топ-10 подешевевших за год знаменитостей

Transfermarkt обновил стоимости игроков на рынке. Особенно впечатляет падение цен целого ряда звезд. Пытаемся разобраться, в чем причина.

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Луис Суарес

Стоил: 50 млн евро

Стоит: 18 млн евро

«Барселона» продолжает деградировать, потому не удивляйтесь, что в рейтинге полно игроков каталонцев. Суарес — один из них. Луис провел привычный для себя сезон — забивал в Ла Лиге, огорчил «Наполи» и «Баварию» в плей-офф, но все же подешевел на рынке. Причин несколько. Первая — возраст, уругвайцу уже 33, и с каждым годом цена на рынке на него будет падать. Вряд ли Луис после перехода в «Атлетико» выдаст еще один топ-переход. Вторая причина — Суарес пропустил несколько месяцев в прошлом сезоне. Третья — в «Атлетико» он пока не жжет, хотя круто дебютировал против «Гранады».

Гарет Бэйл

Стоил: 60 млн евро

Стоит: 28 млн евро

Цена на Бэйла логично падает год от года. Гарет вернулся в «Тоттенхэм», чтобы реанимировать карьеру, но пока так и не дебютировал за новый-старый клуб. Учитывая то, что в прошлом сезоне Бэйл набрал 5 очков по гол+пас в 20 матчах, а иногда и вовсе не попадал в заявку на игры, падение его трансферной стоимости вполне логично. Плюс возраст — мы и не заметили, как Гарету стукнул 31.

Кепа Аррисабалага

Стоил: 60 млн евро

Стоит: 28 млн евро

Чтобы убедиться в чудовищной игре Кепы, достаточно открыть рейтинг вратарей по проценту отбитых ударов. Среди всех голкиперов топ-5 лиг Европы испанец находится на последнем месте. Неудивительно, что летом «Челси» выписал себе нового вратаря. Ну а Кепе уже вряд ли будет что-то светить в Лондоне — свою репутацию тут он закопал ниже плинтуса.

Лука Йович

Стоил: 60 млн евро

Стоит: 25 млн евро

В прошлом сезоне Йович жаловался на Зидана, нарушал карантин и даже рисковал угодить в сербскую тюрьму. В общем, делал все, только не играл в футбол. За весь сезон у Луки всего 2 гола — чудовищный провал форварда, которого брали как сменщика Бензема. «Реал» не смог спихнуть Йовича этим летом, и вряд ли будет делать на него ставку в новом сезоне. Так что очень вероятно, что цена на него продолжить падать. Те же 35 млн евро потерял в стоимости Серхио Бускетс, который теперь оценивается в 15 млн евро. Причины — возраст и общий регресс команды.

Кристиан Эриксен

Стоил: 100 млн евро

Стоит: 60 млн евро

Эриксен устроил «Тоттенхэму» спектакль в начале прошлого сезона, обидевшись на то, что его не отпустили в другой клуб. В итоге Кристиан половину сезона пинал балду, а зимой все же срулил в «Интер» где уселся на банку. Конте пока не может вписать датчанина в свои схемы, ходили даже слухи о его продаже этим летом. В общем, пока у Эриксена в Серии А все очень печально. Карма?

Усман Дембеле

Стоил: 100 млн евро

Стоит: 50 млн евро

Бартомеу после ухода из «Барселоны» может без труда написать книгу «Вредные советы о работе на трансферном рынке». Переход Усмана Дембеле обошелся «Барсе» в 140 млн евро. Сейчас он стоит почти в три раза меньше. Никто не хочет платить за игрока, который пропускает две трети сезона, опаздывает на тренировки и не соблюдает режим. Сейчас Дембеле котируется Куманом ниже 17-летних Фати и Педри. О чем тут еще говорить?

Антуан Гризманн

Стоил: 130 млн евро

Стоит: 80 млн евро

И снова «Барселона» и ее игрок, в которого недавно вложили огромные средства. Гризманн не то что провалился в Каталонии, до истории Дембеле ему далеко. Но определённо Антуан пока не показывает тот уровень футбола, которым он поражал нас в «Атлетико». Может, Куману удастся найти ему место на поле, и Гризманн снова покажет, на что способен. Ну а пока цена на француза на рынке медленно, но верно ползет вниз.

Лионель Месси

Стоил: 150 млн евро

Стоит: 100 млн евро

Потихоньку дешевеет Лионель Месси , и это логично — сложно в 33 года оставаться в числе самых дорогостоящих игроков планеты. Хотя в случае с Месси эти цифры ничего не значат — все знают, что следующим летом у Лео истекает контракт с «Барсой», и только ему решать, покидать клуб свободным агентом или же подписывать новое соглашение. Если аргентинец выберет второй вариант, вряд ли кто-то когда-то вообще заплатит за его переход.

Неймар

Стоил: 180 млн евро

Стоит: 128 млн евро

Огромное падение трансферной цены у Неймара. И не совсем обоснованное. Да, бразилец постепенно приближается к 30-летию, но прошлый сезон он точно не провалил. Более того, Ней был лидером «ПСЖ», который дошел до финала ЛЧ. И Неймар внес огромный вклад в этот путь, ведя команду за собой и забивая важные мячи. С другой стороны, цены на игроков во время пандемии падают, и, видимо, это сказалось и не цене форварда «ПСЖ».

Эден Азар

Стоил: 150 млн евро

Стоит: 60 млн евро