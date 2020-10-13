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Месси вошел в тройку наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Газета.Ru
2 часа назад
Трансферная стоимость бельгийского полузащитника мадридского "Реала" Эдена Азара показала самое существенное снижение в 2020 году, сообщает Transfermarkt.
Месси резко подешевел
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По данным портала, стоимость игрока упала на £54 млн. На втором месте оказался нападающий "Барселоны" (£36 млн). Третьим стал одноклубник аргентинца форвард Антуан Гризманн (£36 млн).
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть вариант трансфера Месси.
Наиболее подешевевшие игроки за 2020 год:
1. Эден Азар ("Реал") — £54 млн;
2. Лионель Месси ("Барселона") — £36 млн;
3. Антуан Гризманн ("Барселона") — £36 млн;
4. Неймар ("Пари Сен-Жермен") — £28,8 млн;
5. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — £28,8 млн.
Футбол,Рахим Стерлинг,Эден Азар,Антуан Гризманн,Лионель Месси,Реал,
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