Месси резко подешевел

Трансферная стоимость бельгийского полузащитника мадридского "Реала" Эдена Азара
показала самое существенное снижение в 2020 году, сообщает Transfermarkt.
По данным портала, стоимость игрока упала на £54 млн. На втором месте оказался нападающий "Барселоны" (£36 млн). Третьим стал одноклубник аргентинца форвард Антуан Гризманн
(£36 млн).
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть вариант трансфера Месси
.
Наиболее подешевевшие игроки за 2020 год:
1. Эден Азар ("Реал") — £54 млн;
2. Лионель Месси ("Барселона") — £36 млн;
3. Антуан Гризманн ("Барселона") — £36 млн;
4. Неймар ("Пари Сен-Жермен") — £28,8 млн;