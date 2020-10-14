Португалия разгромила Швецию

Футболисты сборной Португалии переиграли команду Швеции в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги наций со счетом 3:0.

В составе португальской команды голами отметились Бернарду Силва (21-я минута) и Диогу Жота (44, 72).

После этой игры португальцы набрали десять очков и продолжают лидировать в турнирной таблице группы 3 Лиги А, а шведы, проиграв все четыре матча на турнире, занимают четвертое место.

В следующем туре Португалия дома сыграет против Франции, а Швеция на своем поле встретится с Хорватией.