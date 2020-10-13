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Гризманн готов перейти в «ПСЖ» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Гризманн готов перейти в «ПСЖ»
Фото: twitter.com
Французский форвард Антуан Гризманн может покинуть каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание le10sport.
Согласно данным источника, нападающий не ощущает поддержку со стороны команды и главного тренера Рональда Кумана. В связи с этим 29-летний футболист задумался над сменой клуба уже в январе.
Главным претендентом на Гризманна считается «ПСЖ». Сам футболист не против продолжить карьеру в парижском гранде.
Антуан перешел в «Барселону» летом 2019-го года из мадридского «Атлетико». За его трансфер «сине-гранатовые» заплатили 120 миллионов евро.
В текущем сезоне Примеры француз провел три поединка.
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