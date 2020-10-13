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Прогнозы и ставки на Россия — Венгрия: усталость может сыграть роль в матче Лиги наций 

Партнерский материал 2 часа назад
14 октября в с матче Лиги наций УЕФА сборная России в Москве сыграет против команды Венгрии. Победа будет означать весомую заявку на успех в группе, поражение лишит россиян первого места. Как закончится матч? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия — Венгрия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 14 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

13 октября, в Москве, на стадионе «ВТБ Арена» сборная России сыграет с национальной командой Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 21:45 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи команду Станислава Черчесова. Сделать ставку на победу россиян можно с коэффициентом 1.62, что соответствует 58% вероятности. Успех венгров аналитики оценили коэффициентом 5.40 (17%), а ничья в основное время идёт за 4.00 (25%).
Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.00, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.80. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия — Венгрия: какие делать ставки на игру Лиги наций 13 октября

Сборная России после трех туров возглавляет свою группу Лиги наций, у команды Станислава Черчесова 7 очков. Венгрия — главный преследователь нашей команды, у подопечных Марко Росси сейчас 6 баллов. Турция и Сербия отстают, у них, соответственно, 2 и 1 очко после 3 матчей.
Для россиян предстоящая встреча крайне важна, ведь победа если не гарантирует успех по итогам группового этапа, то очень приблизит к нему нашу сборную. Отрыв от Венгрии в таком случае будет составлять 4 очка, а Турцию и Сербию можно будет почти наверняка вычеркнуть из числа преследователей. А вот поражение отбросит команду Станислава Черчесова на вторую строчку, более того, в этом случае все будет уже не в руках россиян. Так что встреча предстоит крайне важная.
Очень жаль, что к этому противостоянию сборная России подходит с кадровыми проблемами. К Алексею Миранчуку, Головину и Баринову, появления которых в октябрьских матчах и не ждали, добавились Джикия, Гильерме и Марио Фернандес. Тесты этой тройки на коронавирус дали сомнительный результат, поэтому футболистов сразу же отправили домой на изоляцию. Все трое — игроки основы сборной, так что придется сложно.
Тем более, что налицо тенденция — сборной России не хватает физической готовности. Так было в гостевом поединке с Венгрией, где 3:0 после первого тайма превратились в 3:2, так было в игре с Турцией на днях, где 1:0 и солидная игра едва не превратились в поражение. На этот фактор стоит обратить внимание, от него стоит отталкиваться, делая ставки на матч.
За 3 дня что-то изменить в физической готовности команды практически нереально, поэтому наверняка сборная России постарается создать себе задел в первом тайме. Собственно, так и было в матче с Венгрией на выезде. Три забитых мяча. Поставить на победу сборной России в 1-м тайме можно с коэффициентом 2.25 в БК «Фонбет». Коэффициент очень приличный.
А вот во втором игровом отрезке мы рекомендуем ставить на успех Венгрии. Команда Марко Росси, конечно, тоже играла 3 дня назад и перенесла перелет из Сербии, но, кажется, что физически мадьяры сейчас готовы лучше нашей сборной. И это должно сказаться. Тем более, что венгры понимают — победа откроет им дорогу к первому месту в группе. Сделать ставку на успех Венгрии после перерыва можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 5.00. Если поставите 1000 рублей, на выплату в случае успеха получите 5000 рублей!
Если же говорить об исходе встречи, то разумной видится ставка на победу Венгрии с форой (+1.5). Букмекерская компания «Фонбет» предлагает коэффициент 1.40 на этот исход. Вряд ли сборная России сейчас готова настолько, чтобы обыгрывать Венгрию с разницей минимум в 2 мяча. Если победа и будет достигнута, то минимальная.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на Россия — Венгрия и другие матчи Лиги наций!
Футбол , Видео , Алексей Миранчук , Станислав Черчесов , Марио Фернандес , СБОРНАЯ РОССИИ , Фонбет
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