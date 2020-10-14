Сборная Украины сенсационно обыграла испанцев в Лиге наций 

Сборная Испании сенсационно уступила Украине в матче Лиги наций. Матч, прошедший в Киеве, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, передает «МИР 24».

Отметим, что украинцы обыграли испанцев впервые за семь матчей, которые команды провели друг с другом. До этого Украина пять раз проиграла, еще один поединок завершился вничью. Кроме того, испанцы во второй раз за 41 матч уступили в основное время матча команде с постсоветского пространства. В 2016 году они проиграли грузинам (0:1).

Ранее сообщалось, что сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии в Лиге наций. Поединок завершился со счетом 3:3.