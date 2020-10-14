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Сборная Украины сенсационно обыграла испанцев в Лиге наций 

Мир24 и ещё 22 1 час назад
Сборная Украины сенсационно обыграла испанцев в Лиге наций
Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий
Сборная Испании сенсационно уступила Украине в матче Лиги наций. Матч, прошедший в Киеве, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, передает «МИР 24».
Как отмечается, на 76-й минуте поединка точный удар удался полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Виктору Цыганкову. Результативную передачу ему отдал форвард английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.
Отметим, что украинцы обыграли испанцев впервые за семь матчей, которые команды провели друг с другом. До этого Украина пять раз проиграла, еще один поединок завершился вничью. Кроме того, испанцы во второй раз за 41 матч уступили в основное время матча команде с постсоветского пространства. В 2016 году они проиграли грузинам (0:1).
Ранее сообщалось, что сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии в Лиге наций. Поединок завершился со счетом 3:3.
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