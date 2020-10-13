«Пригласил Путин и спросил, что это было?»

Бугаев говорил, что на трибуне сидела ведьма.

13 октября — черный день в истории российского футбола. Ровно 16 лет назад на лиссабонском стадионе «Жозе Алваладе» случилась катастрофа. Португалия уничтожила Россию со счетом 7:1. До сих пор это самое крупное поражение в истории нашей национальной команды.

Перед матчем игроки сборной России жаловались на недомогание. Малафеева всю ночь знобило

Отборочный турнир к ЧМ-2006 команда Георгия Ярцева начала довольно неплохо: сыграла вничью со Словакией и разгромила Люксембург. Следующим соперником россиян стала Португалия. Свой предыдущий матч португальцы провалили, не сумев обыграть скромный Лихтенштейн. Казалось бы, хороший повод для россиян — поверить в свои силы и разделаться с именитой сборной. Но, к сожалению, уже перед игрой в Лиссабоне все пошло наперекосяк.

«После победы над Люксембургом (4:0) мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения. Перед матчем не было плохого предчувствия», — писал в своем «инстаграме» Вячеслав Малафеев.

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Еще одним плохим знаком стало событие, произошедшее перед матчем. Игорь Акинфеев примерил перчатки Малафеева — для вратарей это дурная примета.

«Даже вспомнил, как перед игрой Игорь Акинфеев померил мои перчатки. А у вратарей есть бзик, никому не давать. Неужели примета сбылась?», — вспоминал Малафеев.

У португальцев почти все залетало в ворота. Бугаев утверждал, что на трибуне сидела ведьма

На «Жозе Алваладе» португальцы отгрузили нашей команде три гола до перерыва и еще четыре мяча положили во втором тайме. У хозяев легко складывалась игра, да и залетало практически все: забивали голы и со штрафного, и с дальних ударов, и после прострелов. «Тогда было буквально восемь ударов в створ ворот и семь голов. Малафеев не мог ни одного мяча поймать, потому что они летели в девятки, либо их было практически невозможно отбить. Я считаю, что у португальцев был сумасшедший фарт и настрой. Перед игрой их местная пресса полоскала, как могла, за ничью с Лихтенштейном. К сожалению, мы попали под горячую руку. Ничего не предвещало такого счета», — рассказывал форвард Дмитрий Булыкин Sport 24.

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«Помню практически все забитые мячи в том матче. Если пересмотреть пропущенные голы, то я сам поражаюсь тому, как четко и точно мячи летели в девятки, под перекладины. В этом все мастерство сборной Португалии. У них был мощный состав, молодой Криштиану , Деку, Пети, Паулета, Симау и другие.», — говорил Вячеслав Малафеев Sport 24.

Но намного интереснее феноменальную результативность португалцьев объяснил защитник Алексей Бугаев

«Ведьма сидела на трибуне. Нападающие португальцев даже к нам, защитникам, не подходили. Все голы почти забивали издалека. Криштиану еще говорил, когда все в раздевалку шли: «Не знаю, почему так получилось». Да не только он говорил — все. Там мяч вот так летел», — утверждал Бугаев, показывая, как вилял мяч в воздухе.

Самым настырным у португальцев был молодой Криштиану Роналду. Он регулярно накручивал защитников сборной России и в итоге оформил дубль: замкнул прострел Паулеты и шикарным дальним ударом угодил в девятку.

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«Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить Криштиану Роналду. Не остановили — он отметился двумя голами. Реально ли было его остановить? Бессмысленно рассуждать на эту тему. Если он отличался такими забегами, голами, ассистами, значит он был недосягаем для наших игроков», — вспоминал Малафеев.

Ярцев ушел с поля до конца матча. Он был на грани нервного срыва

Россияне ответили лишь одним голом — Аршавин пальнул издали и попал в дальний угол. Надежда ненадолго появилась, но через две минуты ее похоронил Симао, забив пятый мяч. Вскоре португальцы организовали шестой гол, после которого Георгий Ярцев был вынужден уйти с поля — тот вечер мог закончиться для него гораздо хуже.

«У Ярцева схватило сердце, поэтому он ушел. Тут, как говорится, жизнь дороже. У него было запредельное давление — 180 на 100. Это на грани серьезного неврологического срыва. В тот момент он ничего не говорил, а просто плакал. Для главного тренера это такой удар, что не приведи господь такое кому-то испытать. Я ему дал сердечные препараты, которые были в аптечке и успокоил его. В общем, помог, чем смог», — рассказывал Sport 24 бывший врач сборной России Юрий Васильков.

«Это был страшный удар. Спасибо Василькову, вывел меня из предынфарктного состояния. Даже сейчас больно вспоминать. Статистика сумасшедшая — мяч девять раз попал в створ наших ворот, семь голов залетело. Поставьте на линию штрафной 10 мячей, пробейте, но вратарь столько не пропустит. Хоть говорят, что надо такое забывать — матч с Португалией стоит перед глазами», — говорил Ярцев в интервью «СЭ».

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В раздевалке тренер сборной уже не бушевал.

«Он был немногословен: «Ну что, помылись? Если готовы, встали — и пошли!» А об игре не проронил ни слова», — признавался после игры полузащитник Алексей Смертин. В то время в головах игроков сборной России крутился лишь один вопрос: «Как такое могло случиться?».

«Все были шокированы. Спрашивали друг друга, как такое могло случиться? В том числе, у Малафеева. Он говорил: у меня вообще не было шансов достать те мячи», — вспоминал Булыкин.

«В раздевалке все было так, как будто кого-то только похоронили. Было такое состояние, что домой не хотелось возвращаться», — говорил Васильков.

Пока футболисты приходили в себя, главный тренер сборной России отдувался перед журналистами на пресс-конференции. Ярцев не нашел оправданий разгрому и извинился перед страной. Следующим отвечал на вопросы прессы тренер португальцев Луис Фелипе Сколари. Тогда он заявил, что не стал бы на месте Ярцева извиняться.

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Забавно, но спустя десять лет Сколари поменял свою точку зрения, оказавшись в подобной ситуации. После разгрома сборной Бразилии на домашнем мундиале в матче с Германией, Сколари принес свои извинения бразильским болельщикам.

После поражения сборной заинтересовался Путин . Президент России пригласил Мутко на серьезный разговор

Вячеслав Колосков. Разумеется, португальская катастрофа не осталась незамеченной. Российские СМИ разнесли сборную — свежий номер «СЭ», например, вышел с заголовком «На дне», а Ярцев отработал с командой еще три матча и подал в отставку. Вслед за ним ушел и президент РФС

Тогда российский футбол накрыла такая волна негатива, что им даже заинтересовался президент страны Владимир Путин и вызвал новоиспеченного главу РФС на серьезный разговор.

«Все началось еще в 2005 году, в принципе. Когда мы проиграли 1:7 Португалии. Меня пригласил Путин и спросил, что это было. Началось с того, что это было и кто это уходил (главный тренер Георгий Ярцев. — Sport24). Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна. Я сказал, что есть детские школы, есть потенциал. Чем мальчишка в Москве или Челябинске хуже мальчишки в Италии и Испании?», — рассказывал о той беседе Виталий Мутко «Матч ТВ».

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