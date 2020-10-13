Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщила Федерация футбола Португалии.
В Федерации заявили, что капитан национальной сборной не сыграет с командой Швеции в Лиге наций из-за положительного теста на COVID-19.
«У Криштиану все хорошо, болезнь протекает без симптомов, футболист находится в изоляции», — говорится в сообщении.
После получения положительного результата Роналду все члены сборной Португалии сдали повторные тесты — все они оказались отрицательными.
Матч со сборной Швеции пройдет в среду в португальском Альваладе.
Последний матч в составе Португалии Роналду провел 11 октября против сборной Франции. В начале октября футболист находился на карантине после обнаружения COVID-19 у двух членов административного персонала «Ювентуса». По правилам, прервать карантин возможно после сдачи трех отрицательных тестов.
Португалец сдал два, а затем самовольно покинул Турин, чтобы выступить за национальную сборную. Теперь ему грозит штраф в размере 1 тысячи евро.
Ранее «Рамблер» писал, что после возвращения из расположения сборной Гвинеи коронавирусом заразились нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, а также полузащитник «Ромы» Амаду Диавара.