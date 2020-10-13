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Глава РПЛ поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Глава РПЛ поздравил молодёжку с выходом на Евро-2021
Фото: РИА Новости
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал выход молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы 2021 года среди игроков до 21 года (U-21).

«От всей души поздравляю молодёжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!» — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

Сборная России первой из команд-участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, который пройдёт в Венгрии и Словении.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России квалифицировалась на Евро впервые с 2013 года.
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Футбол , Сергей Прядкин , СБОРНАЯ РОССИИ
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