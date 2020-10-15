Россия может провести часть молодежного Евро-2021 

Россия может принять часть группового этапа молодежного чемпионата Европы в марте 2021 года, сообщает РИА "Новости".

По информации источников, компетентные организации планируют выдвинуть заявку на проведение части матчей в России, так как Словения отказалась проводить одну из групп турнира в марте из-за пандемии коронавируса и связанных с ней экономических проблем.

Отмечается, что ограничением для России является жеребьевка группового этапа турнира. Если сборная страны попадет в группу к сборным Венгрии или Словении, то будет проводить свои матчи в этих странах и не сможет организовать группу в России.

Групповой этап молодежного Евро-2021 был запланирован с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.