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Россия может провести часть молодежного Евро-2021 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Россия может провести часть молодежного Евро-2021
Фото: РИА Новости
Россия может принять часть группового этапа молодежного чемпионата Европы в марте 2021 года, сообщает РИА "Новости".
По информации источников, компетентные организации планируют выдвинуть заявку на проведение части матчей в России, так как Словения отказалась проводить одну из групп турнира в марте из-за пандемии коронавируса и связанных с ней экономических проблем.
Отмечается, что ограничением для России является жеребьевка группового этапа турнира. Если сборная страны попадет в группу к сборным Венгрии или Словении, то будет проводить свои матчи в этих странах и не сможет организовать группу в России.
Групповой этап молодежного Евро-2021 был запланирован с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.
Ранее главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выход на Евро.
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