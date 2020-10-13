Президент Португалии отреагировал на заражение Роналду

"Я желаю Роналду всего наилучшего. Я говорил с представителями Федерации футбола Португалии. У них есть все необходимое для ежедневных тестов. Футболисты прилетели из разных стран, поэтому за ними ведется контроль. Меня заверили, что больше никто из игроков не заражен", — приводит слова де Соузы A Bola.