Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Президент Португалии высказался о заражении Роналду коронавирусом 

Soccer News 34 минуты назад
Президент Португалии отреагировал на заражение Роналду
Фото: Soccer News
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза пожелал скорейшего выздоровления нападающему туринского "Ювентуса" и португальской национальной команды Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

"Я желаю Роналду всего наилучшего. Я говорил с представителями Федерации футбола Португалии. У них есть все необходимое для ежедневных тестов. Футболисты прилетели из разных стран, поэтому за ними ведется контроль. Меня заверили, что больше никто из игроков не заражен", — приводит слова де Соузы A Bola.

Напомним, что из-за заражения 35-летний Роналду пропустит матч Лиги наций с командой Швеции, а также пропустит несколько ближайших поединков "Ювентуса".
Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
Soccer News: последние новости
Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова В "Локомотиве" сообщили результат теста Гильерме на коронавирус В "Локомотиве" сообщили результат теста Гильерме на коронавирус Тренер сборной Турции недоволен ничьей с Россией Тренер сборной Турции недоволен ничьей с Россией
Футбол , Криштиану Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Некрасиво и подло»: за что осудили Плющенко
«Некрасиво и подло»: за что осудили Плющенко
Поражение Тутберидзе: Трусова обошла Валиеву
Поражение Тутберидзе: Трусова обошла Валиеву
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Кошмар продолжается: теперь Украину будут уничтожать немцы
Кошмар продолжается: теперь Украину будут уничтожать немцы
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение