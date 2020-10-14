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СМИ: Футболист «Спортинга» Ристовски отказался переходить в «Динамо» 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Ристовски отказался переходить в «Динамо»
Фото: Reuters
Защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовски отказался переходить в московское «Динамо», несмотря на договорённость между клубами.
Об этом сообщает A Bola. По информации источника, клубы договорились об аренде футболиста, однако 28-летний македонец выразил желание продолжить карьеру в другом клубе. Из-за позиции Ристовски переговоры на данный момент прекращены.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник не провёл ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Нойштедтер в ближайшее время вернётся в «Динамо».
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Футбол , Стефан Ристовски , Динамо
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