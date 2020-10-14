Ристовски отказался переходить в «Динамо»

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Об этом сообщает A Bola. По информации источника, клубы договорились об аренде футболиста, однако 28-летний македонец выразил желание продолжить карьеру в другом клубе. Из-за позиции Ристовски переговоры на данный момент прекращены.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник не провёл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Нойштедтер в ближайшее время вернётся в «Динамо».