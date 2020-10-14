«Спартак» пошутил над коронавирусом у Роналду 

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала в англоязычном аккаунте в Twitter пошутила над новостью о заражении коронавирусом нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Что ж, это значит, что "Вулверхэмптон" остался без половины состава перед матчем на выходных", — говорится в сообщении.
В составе английского клуба выступают игроки сборной Португалии Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Даниэл Поденсе, Жоау Моутинью и Рубен Невеш.
Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прокомментировал известие о заражении Роналду коронавирусной инфекцией.