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«Спартак» пошутил над коронавирусом у Роналду 

Газета.Ru 34 минуты назад
«Спартак» пошутил над коронавирусом у Роналду
Фото: Reuters
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала в англоязычном аккаунте в Twitter пошутила над новостью о заражении коронавирусом нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Что ж, это значит, что "Вулверхэмптон" остался без половины состава перед матчем на выходных", — говорится в сообщении.

В составе английского клуба выступают игроки сборной Португалии Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Даниэл Поденсе, Жоау Моутинью и Рубен Невеш.
Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прокомментировал известие о заражении Роналду коронавирусной инфекцией.
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