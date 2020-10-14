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Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики

RT на русскомиещё 5
1 час назад
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратил внимание на последние трансферы клуба.
Сёмин обвинил «Локомотив» в непрозрачности трансферов
Фото: ReutersReuters
«Сейчас сделали акцию — продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Так разукрасили. Сейчас пускай ответят и скажут: 8 млн стоит Миранчук, а остальные куда? Как остальные деньги разделили? Все же знают, ну и расскажите всем. Про контракт Миранчука все знали ещё после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Что такое 8 млн за такого парня? Копейки. Дальше. Появляется Жалолиддинов. Какова трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пускай все увидят. Появляется Камано. Большое сомнение Дальше: заявили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Сёмин и не нужен был», — сказал Сёмин на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
В сентября 2020 года Алексей Миранчук покинул «Локомотив» за сумму в 14,5 млн.
Ранее Уткин ответил на вопрос о своём отношении к экс-наставнику «Локомотива» Сёмину.
Футбол,Денис Казанский,Алексей Миранчук,Юрий Семин,Локомотив,
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