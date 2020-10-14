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У Черчесова проблемы в обороне, а это значит, что сборная снова пропустит. Прогноз на Россия — Венгрия 

Sport24 11 часов назад
У Черчесова проблемы: сборная снова пропустит
Фото: Александр Мысякин, Sport24
Сборная России продолжает лидировать в группе Лиги наций. Главным соперником россиян неожиданно стала не Сербия или Турция, а Венгрия. Неожиданно, потому что венгры провалили отбор на Евро-2020, а потому считались аутсайдерами группы. Но на деле венгерская команда сумела победить турок и сербов в гостях (причем всухую) и всерьез претендует на победу и повышение в классе.
Нынешний год в целом удается команде итальянца Марко Росси. После того, как Венгрия заняла лишь четвертое место в отборочной группе на ЧЕ, тренера хотели уволить. Но решили подождать. И команда заиграла. В стыках (венгры попали туда по итогам предыдущей Лиги наций) Венгрия выбила Болгарию и сыграет с Исландией. Победитель отберется на чемпионат континента.
При этом по составу нынешняя сборная Венгрии выглядит скромно даже по собственным меркам. Есть пара крепких легионеров. Речь в первую очередь про Гулачи и Орбана из «РБ Лейпциг». Есть Шаллаи из «Фрайбурга», но нынешний сбор он пропускает. На этом, собственно, все. Остальные играют либо в чемпионате Венгрии, либо в локальных европейских командах. Какой-то особо талантливой молодежи, которая претендует на звездный статус в будущем, у венгров тоже нет.
Ну да, есть форвард Неманья Николич. Форвард необычной судьбы. За карьеру Николич забил больше 300 (!) голов. Но при этом никогда не выступал в больших клубах, а играл за команды вроде «Легии», «Видеотона» или «Чикаго Файр». С другой стороны, все это клубы высших дивизионов, поэтому нельзя сказать, что Николич читерил, набивая статистику в любительских лигах. Вот и Шунину в Будапеште продуктивный нападающий тоже забил.

Прогноз

И плавно переходим к прогнозу. Если в атаке у сборной России все в целом неплохо (команда забивает в каждом матче), то в обороне явные проблемы. Потому что команда и пропускает в каждом матче. Очевидно, что постоянная ротация вратарей не идет на пользу. Голкиперы нервничают и допускают ошибки. Из-за коронавируса выпал Джикия и центр обороны часто пожарит. Особо во второй половине игры, когда усталость не позволяет стабильно держать концентрацию. Венгры забили России дважды (оба во втором тайме), шведы — тоже дважды, турки отличились всего один раз, но моментов имели все на ту же парочку голов.
Венгрия забивает в каждой игре. Причем забивают все время разные люди, что усложняет задачу обороне соперника. Проще играть, зная, кого закрывать. А тут прилететь может с любой стороны. В общем, ждем, что венгры снова забьют. Но и Россия вряд ли уступит всухую. Поэтому наш прогноз на Россия — Венгрия: обе забьют.
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Футбол , Статьи , Неманья Николич , СБОРНАЯ РОССИИ
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