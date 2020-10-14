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Битва за ЧМ-2022: Месси влез в потасовку, Неймар побил рекорд 

Газета.Ru 2 часа назад
Месси влез в потасовку, Неймар побил рекорд
Фото: Reuters
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не отличился в матче против команды Боливии (2:1), однако стал главным героем потасовки после финального свистка, обматерив тренера соперника. Луис Суарес установил рекорд, выйдя на первое место среди бомбардиров в официальных матчах за южноамериканские сборные, однако это не помогло Уругваю избежать сенсационного поражения от Эквадора. А бразилец Неймар оформил хет-трик в матче с Перу и побил рекорд Роналдо. «Газета.Ru» — о ярких событиях южноамериканского отбора на чемпионат мира — 2022.
В ночь с 13 на 14 октября по московскому времени в Южной Америке состоялись матчи второго тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2022. Национальная команда Аргентины с Лионелем Месси впервые за 15 лет обыграла команду Боливии, рекорд Луиса Суареса не помог Уругваю одолеть Эквадор, а хет-трик Неймара принес сборной Бразилии победу над Перу.
Одним из главных матчей стало противостояние Боливии и Аргентины, которые прошло в высокогорном Ла-Пасе (высота порядка 3,6 км над уровнем моря) и завершилось победой «альбиселесте» со счетом 2:1.
Сразу стоит сказать, что аргентинцы смогли выиграть у боливийцев впервые за 15 лет, поэтому страсти во время и после игры царили нешуточные.
Счет в матче открыла команда Боливии — на 24-й минуте отличился Марсело Морено. Аргентинцы восстановили статус-кво под занавес первого тайма благодаря точному удару игрока «Интера» Лаутаро Мартинеса, который стал первым футболистом сборной Аргентины, кроме Лионеля Месси, забившим в квалификации чемпионата мира с ноября 2016 года. А победу аргентинской команде принес гол полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа на 79-й минуте игры.
Уже после финального свистка между футболистами и тренерами команд произошла потасовка, одним из главных участников которой стал именно капитан сборной Аргентины Месси. Судя по информации СМИ, форварда разозлили слова боливийца Марсело Морено, который открыл счет в матче. Сам Морено тоже долго искал оппонента в толпе и выкрикивал какие-то оскорбления, но его успешно уводили в сторону партнеры по команде.
Также по ходу потасовки досталось и тренеру сборной Боливии по физподготовке Лукасу Наве (аргентинцу по национальности). Судя по видео, которое расшифровали испаноязычные СМИ, Месси матом послал специалиста:

« (Отстань), лысый! Что с тобой происходит, лысый? Чего ты разорался? Нечего до меня докапываться».

Любопытно, что этот самый Нава в своем Instagram ранее выкладывал посты о том, как он восхищается своим соотечественником Месси.
Когда эмоции после игры утихли, Месси опубликовал пост, где поздравил команду с победой, отметив, что она далась нелегко.

«Отменная победа, да еще и на высоте, где всегда играть непросто. Нам еще предстоит большой объем работы, квалификация только началась. Мы очень рады, что добились этих двух побед», — написал нападающий.

Таким образом, национальная команда Аргентины выиграла оба матча на старте отбора на мировое первенство и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу в Южной Америке. Сборная Боливии, напротив, потерпела два поражения и идет на последней, десятой строчке.
Матч сборных Эквадора и Уругвая завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев (а игра проходила в Кито) и был весьма результативным на события, происходящие на поле. Как минимум, стоит сказать, что трижды судья при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменял гол.
Счет во встрече был открыт уже на 14-й минуте — отличился эквадорец Анхель Мена. Спустя четыре минуты форвард уругвайской команды Луис Суарес поразил ворота соперника, но гол был отменен из-за игры рукой. На 35-й минуте мяч оказался уже в сетке ворот сборной Уругвая, однако и он был отменен: Эннер Валенсия тоже нарушил правила, сыграв рукой. На четвертой минуте компенсированного времени к первому тайму Майкл Эстрада все же увеличил отрыв эквадорцев (2:0). Он же и оформил дубль спустя десять минут после начала второго тайма (3:1).
На 48-й минуте игры был отменен уже третий гол за матч и второй по счету у уругвайской команды. Совсем разгромным (4:0) счет стал на 75-й минуте, когда Гонсало Плата поразил ворота Уругвая.
Однако оставить счет таким не дал все тот же Луис Суарес, который дважды реализовал пенальти — на 84-й и пятой компенсированной ко второму тайму минутах встречи. В итоге игра завершилась чуть менее обидным поражением уругвайцев со счетом 2:4.
Кроме того, два гола, которые Суарес записал на свой счет, позволили ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в официальных матчах за сборную, оставив позади аргентинца Месси и бразильца Роналдо (по 39 голов). Всего за свою национальную команду Суарес забил 41 мяч в официальных встречах.
Сборная Бразилии в матче второго тура отборочного раунда со счетом 4:2 переиграла команду Перу. Главным героем поединка стал бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, оформивший хет-трик (два мяча при этом были забиты с пенальти). По ходу игры Бразилия дважды уступала в счете.
Счет в матче был открыт уже на пятой минуте — отличился перуанец Андре Каррильо. Сравнять Бразилия смогла после того, как в ворота противников был назначен 11-метровый удар, который четко исполнил Неймар. На 59-й минуте перуанцы снова вышли вперед благодаря голу Ренато Тапиа, но затем бразильцы вырвали победу: Неймар забил еще дважды, а также отличился Ришарлисон.
Примечательно, что встречу команда Перу заканчивала в меньшинстве: на 86-й минуте был удален Карлос Каседа, а на 89-й — Карлос Самбрано.
Хет-трик Неймара позволил ему выйти на чистое второе место в списке лучших бомбардиров национальной бразильской сборной — в активе нападающего «ПСЖ» теперь 64 гола. По этому показателю он обошел Роналдо, который в свое время забил 62 мяча, а лидирует в этом рейтинге Пеле, на счету которого 77 голов за сборную Бразилии.
После матча Неймар в Instagram обратился к оставшемуся позади Роналдо: «Все мое уважение к тебе, Феномен».
Также Неймар вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в истории, опередив все того же Роналдо и уругвайца Луиса Суареса (по 62 мяча). Лидирует в данном рейтинге Пеле (77), а на втором месте расположился Месси (71).
По итогам двух туров Бразилия делит первое место с Аргентиной в турнирной таблице (по шесть очков). Команда Перу, набравшая один балл, идет на седьмой строчке.
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Футбол , Статьи , Лионель Месси , Анхель Мена , Луис Суарес , Андре Каррильо , Хоакин Корреа , Ренато Тапиа , Газета.Ru
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