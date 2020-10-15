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Сборная Белоруссии вышла в лидеры группы в Лиге наций, обыграв Казахстан 

Спорт РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Белоруссия вышла в лидеры в Лиге наций
Фото: Reuters
ЕВРО-2020. Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Казахстана в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча четвертой группы Лиги C, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Евгений Яблонский (36-я минута) и Роман Юзепчук (90+3).
Сборная Белоруссии, набрав после четырех туров семь баллов, вышла на первое место в квартете. Второе место занимает сборная Литвы, третье — команда Албании (у обеих по пять баллов), на четвертой строчке располагается команда Казахстана (4).
Результаты других матчей Лиги С:
Греция — Косово — 0:0,
Молдавия — Словения — 0:4,
Турнирное положение в третьей группе: 1. Словения (10), 2. Греция (8), 3. Косово (2), 4. Молдавия (1);
Северная Македония — Грузия — 1:1,
Эстония — Армения — 1:1,
Турнирное положение во второй группе: 1. Северная Македония (6), 2. Грузия (6), 3. Армения (5), 4. Эстония (2).
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