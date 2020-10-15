Белоруссия вышла в лидеры в Лиге наций

ЕВРО-2020. Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Казахстана в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча четвертой группы Лиги C, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Евгений Яблонский (36-я минута) и Роман Юзепчук (90+3).

Сборная Белоруссии, набрав после четырех туров семь баллов, вышла на первое место в квартете. Второе место занимает сборная Литвы, третье — команда Албании (у обеих по пять баллов), на четвертой строчке располагается команда Казахстана (4).

Результаты других матчей Лиги С:

Греция — Косово — 0:0,

Молдавия — Словения — 0:4,

Турнирное положение в третьей группе: 1. Словения (10), 2. Греция (8), 3. Косово (2), 4. Молдавия (1);

Северная Македония — Грузия — 1:1,

Эстония — Армения — 1:1,

Турнирное положение во второй группе: 1. Северная Македония (6), 2. Грузия (6), 3. Армения (5), 4. Эстония (2).