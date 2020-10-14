Опубликован состав сборной России по футболу на матч с Венгрией в рамках группового этапа Лиги наций. Список доступен в Twitter национальной команды.
Ворота российской сборной будет защищать вратарь московского «Динамо» Антон Шунин. На поле выйдут защитники Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»). В полузащите сыграют Роман Зобнин («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»). В нападении сыграют Далер Кузяев («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит») и Алексей Ионов («Ростов»).
11 октября Россия сыграла вничью с Турцией 1-1. По итогам трех игр российская команда занимает 1-е место в группе с 7-ю очками. Венгрия идет на втором месте с 6-ю очками.