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Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Венгрией 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
Стали известны составы на матч Россия — Венгрия
Фото: ТАСС
Опубликован состав сборной России по футболу на матч с Венгрией в рамках группового этапа Лиги наций. Список доступен в Twitter национальной команды.
Ворота российской сборной будет защищать вратарь московского «Динамо» Антон Шунин. На поле выйдут защитники Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»). В полузащите сыграют Роман Зобнин («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»). В нападении сыграют Далер Кузяев («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит») и Алексей Ионов («Ростов»).
11 октября Россия сыграла вничью с Турцией 1-1. По итогам трех игр российская команда занимает 1-е место в группе с 7-ю очками. Венгрия идет на втором месте с 6-ю очками.
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Футбол , Магомед Оздоев , Антон Миранчук , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Игорь Смольников , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Алексей Ионов , Юрий Жирков , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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