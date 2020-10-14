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Опубликован состав сборной России по футболу на матч с Венгрией в рамках группового этапа Лиги наций. Список доступен в Twitter национальной команды.

11 октября Россия сыграла вничью с Турцией 1-1. По итогам трех игр российская команда занимает 1-е место в группе с 7-ю очками. Венгрия идет на втором месте с 6-ю очками.