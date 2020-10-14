Россия и Венгрия счет не открыли 

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Сборная России не смогла обыграть Венгрию в домашнем матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0. В составе россиян желтыми карточками за грубую игру были наказаны защитник Федор Кудряшов и полузащитник Магомед Оздоев

Сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы 3. Венгрия с семью очками идет на втором месте.