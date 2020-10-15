Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Андрей Тихонов возглавит «Астану» 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Андрей Тихонов возглавит «Астану»
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" и красноярского "Енисея" Андрей Тихонов близок к тому, чтобы возглавить футбольный клуб "Астана", сообщает "Чемпионат.ком".
По информации источника, знакомого с ситуацией, 49-летний тренер вылетел из России в Казахстан для подписания контракта.
После 12 матчей клуб из Нур-Султана занимает в таблице чемпионата Казахстана второе место, отставая от "Кайрата" на восемь очков.
Большую часть своей футбольной карьеры Тихонов провел в московском "Спартаке".
Ранее президент РПЛ допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов.
Видео дня. «Ньюкасл» обыграл «Бернли»
Газета.Ru: последние новости
Арбитр Казарцев впервые назначен на матч РПЛ после скандала на матче "Спартак" - "Сочи" Арбитр Казарцев впервые назначен на матч РПЛ после скандала на матче "Спартак" - "Сочи" Погребняк с женой откроют тикток-хаус Погребняк с женой откроют тикток-хаус Испания второй раз в истории проиграла команде из бывшего СССР Испания второй раз в истории проиграла команде из бывшего СССР
Футбол , Андрей Тихонов , Спартак , Крылья Советов , ФК "Астана"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с легендой футбола Мостовым
Что стало с легендой футбола Мостовым
Агент Сафонов оценил уровень интеллекта Аршавина
Агент Сафонов оценил уровень интеллекта Аршавина
Акинфеев назвал любимую группу пьяных россиян
Акинфеев назвал любимую группу пьяных россиян
Скандал с «Самбо-70»: Плющенко посоветовали закрыть рот
Скандал с «Самбо-70»: Плющенко посоветовали закрыть рот
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение