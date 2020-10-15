Андрей Тихонов возглавит «Астану» 

Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" и красноярского "Енисея" Андрей Тихонов близок к тому, чтобы возглавить футбольный клуб "Астана", сообщает "Чемпионат.ком".
По информации источника, знакомого с ситуацией, 49-летний тренер вылетел из России в Казахстан для подписания контракта.
После 12 матчей клуб из Нур-Султана занимает в таблице чемпионата Казахстана второе место, отставая от "Кайрата" на восемь очков.
Большую часть своей футбольной карьеры Тихонов провел в московском "Спартаке".
Ранее президент РПЛ допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов.