Андрей Тихонов возглавит «Астану» 

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По информации источника, знакомого с ситуацией, 49-летний тренер вылетел из России в Казахстан для подписания контракта.

После 12 матчей клуб из Нур-Султана занимает в таблице чемпионата Казахстана второе место, отставая от "Кайрата" на восемь очков.

Большую часть своей футбольной карьеры Тихонов провел в московском "Спартаке"

Ранее президент РПЛ допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов.