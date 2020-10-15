«Были угрозы, я разозлил многих»

10 октября в Лиге наций Черногория дома победила Азербайджан — 2:0. Казалось бы, рутинный матч не должен был вызвать большой резонанс. Но вызвал. Все из-за поста Андрия Драгоевича — это черногорский вратарь ереванского «Алашкерта». Последние три года он выступает именно за армянские клубы.

«Для Армении», — незамысловатая сторис в инстаграме Драгоевича. Сторис, которая спровоцировала серьезный скандал. Рассказывает сам вратарь — в своем первом интервью об этой ситуации.

— Все зашло слишком далеко. Не думал, что сторис вызовет такой резонанс. Многие журналисты и СМИ неправильно преподнесли мой посыл, — слова Драгоевича. — Писали, что я голкипер сборной Черногории, хотя это не так. Я уже 8 месяцев не вызываюсь в национальную команду. Меня перепутали с другим вратарем Драгоевичем. И мой пост — личная инициатива. А не позиция сборной Черногории, к которой я сейчас не имею отношения.

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Но некоторые СМИ зачем-то написали, что вся сборная Черногории посвящает эту победу Армении… Это полная ерунда. Я лишь высказал свою позицию — только свою. Учитывая резонанс, запись пришлось удалить. Мне даже звонили из сборной и спрашивали, что происходит. Азербайджанская федерация футбола в негативном тоне обратилась к черногорской. В моем директе в инстаграме вообще творился ад… Публикация многих разозлила, но я не имел ввиду ничего плохого.

Те же футболисты из чемпионата Азербдайджана поддерживают сборную Азербайджана… И что? Даже Майкл Эссьен реагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе. Или вот сербы, которые поддерживают армян. Еще раз — я всего лишь поддержал дорогую мне страну. Все.

— Да, но в такой ситуации порой лучше не вставать на чью-ту сторону. Особенно когда ты имеешь отношение к одной из них.

— Меня не интересует политика. Я играю в Армении в футбол. Но я выражаю поддержку народу, который люблю. Кстати, в сборной Черногории меня поняли, никаких проблем.

— Что говорила Федерация футбола Азербайджана?

— Они сказали черногорской федерации: зачем смешивать спорт и политику, это неправильно и так далее. Но я и не смешивал… Что мои соотечественники и сказали. Еще раз подчеркнули, что это лично моя позиция. И что я сейчас не вызываюсь в сборную. Я не тупой человек, я не хотел никого подставлять — ни себя, ни свою федерацию.

— И все же — почему ты публично поддержал Армению?

— Я уже три года живу и играю здесь: за «Арарат», Пюник», теперь «Алашкерт». И я прикипел к Армении. Мне нравится люди, чувствую себя очень комфортно. Вот я и посвятил победу Армении. Не хотел никого провоцировать или обидеть.

— Что творилось в твоем директе после публикации?

— Очень много всего присылали… Неприятного. В первые дни было не по себе. Спасибо армянам, которые писали слова благодарности. А азербайджанские сообщения я не читал.

— Были угрозы?

— Конечно. Но я понимал, что это все временно.

— Ты сам понимаешь суть конфликта в Нагорном Карабахе?

— Я очень люблю историю, много читаю и смотрю, поэтому у меня есть примерное понимание. Но я бы не хотел говорить о политике. Конечно, ужасно, что гибнут мирные жители, 18-летние парни погибают на войне, появляются беженцы, города обстреливают… Но я не политик, я простой футболист, так что хотел бы мирного неба. Надеюсь, война скоро закончится, и все мы будем жить дружно. Может, и Россия приложит руку к тому, чтобы в регионе снова воцарился мир.

Конечно, я буду всегда с армянским народом. Мне очень больно видеть, как страдают армяне. Я восхищаюсь этой нацией. Когда началась война — я чувствовал, как все армяне переживают за свой народ. Все — от футболиста до массажиста. Здесь любой готов пойти и встать грудью за свою родину, свою землю.

— Черногорские и сербские фанаты вывешивают баннеры в поддержку Армении.

— Да, видел эти баннеры от ультрас. И в инстаграме много фотографий. Православные люди, христиане, высказывают свою позицию. Приятно, что сербы и черногорцы на стороне Армении. Здесь ничего такого нет — это братские народы.

— Не пожалел, что сделал ту публикацию?

— Нет. Если повернуть время назад — поступил бы так же. Жаль, что меня неправильно поняли, но это уже другой вопрос. А так я не хотел никого обидеть.