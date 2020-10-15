«Спартак» намекнул на скорый переход Мозеса

«Спартак» в официальном клубном твитере намекнул на скорый переход в команду полузащитника «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса

Красно-белые опубликовали короткий отрывок легендарной композиции Луи Армстронга «Go Down Moses».

Ранее 29-летний футболист прошел медицинское обследование в Риме. Контракт игрока, способного сыграть по всему правому флангу, рассчитан до лета 2021 года. С января по август 2020 года Мозес находился в аренде в «Интере». В составе миланцев он провел в общей сложности 20 матчей и отметился 5 результативными передачами.