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«Кристал Пэлас» усилился голкипером Батлендом 

Спорт РИА Новости и ещё 2 1 час назад
«Кристал Пэлас» усилился голкипером Батлендом
Фото: © REUTERS / Andrew Boyers
Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" объявил о переходе вратаря Джека Батленда из "Сток Сити", клуба второй по силе лиги страны (Championship).
Как отмечается в сообщении на сайте "стекольщиков", контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три года.
Батленд с 2013 года выступал за "Сток Сити", который несколько раз отдавал игрока в аренду. В составе "гончаров" он провел 168 матчей, пропустил 235 голов. Вратарь дебютировал за сборную Англии в 2012 году при тренере Рое Ходжсоне, который сейчас возглавляет "Кристал Пэлас". Батленд, сыгравший 9 матчей за сборную Англии, также защищал цвета сборной Великобритании на домашней Олимпиаде-2012 в Лондоне.
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