У России грозят отобрать Евро-2020

«В УЕФА признают, что чемпионат в 2021 году не сможет пройти в 12 городах, как было запланировано. В худшем случае турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов. Турнир обязательно состоится с учетом миллионов, которые УЕФА получит от ТВ-компаний. Но число городов-организаторов может быть уменьшено, чтобы сократить число передвижений. Такие города, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в состоянии конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург в России, стоят первыми в списке на исключение. В Бильбао плохо идут продажи билетов, поэтому он тоже под угрозой», – передает РИА «Новости» сообщение The Sun.