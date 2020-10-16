Футболист "Ювентуса" может перейти в "Челси"

Аргентинский футболист итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в английский "Челси". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tuttomercato.

Дибала выступает за "Ювентус" с лета 2015 года, куда он перешел из "Палермо". В текущем сезоне он ни разу не сыграл за клуб. Дибала пять раз выигрывал трофей чемпионата Италии, три раза становился обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. За сборную Аргентины футболист провел 29 матчей и забил два мяча.