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СМИ: футболист "Ювентуса" Дибала может зимой перейти в "Челси"

ТАСС
2 часа назад
Аргентинский футболист итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в английский "Челси". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tuttomercato.
Футболист "Ювентуса" может перейти в "Челси"
Фото: ReutersReuters
По информации источника, руководство английского клуба готово рассмотреть возможность перехода 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Дибала выступает за "Ювентус" с лета 2015 года, куда он перешел из "Палермо". В текущем сезоне он ни разу не сыграл за клуб. Дибала пять раз выигрывал трофей чемпионата Италии, три раза становился обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. За сборную Аргентины футболист провел 29 матчей и забил два мяча.
Футбол,Газета.Ru,
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