У России грозят отобрать Евро-2020 

Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в России и Азербайджане могут быть перенесены в другие страны. Об этом сообщает The Sun.

Евро-2020, как сообщал «Рамблер», должен был пройти 12 июня — 12 июля, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Этот чемпионат Европы должен стать первым, который пройдет не на территории одной или двух стран. Он должен пройти на 12 стадионах 12 городов 11 государств — «Уэмбли» в Лондоне, «Хэмпден Парке» в Глазго, «Авиве» в Дублине, «Сан-Мамесе» в Бильбао, « Ференце Пушкаше » в Будапеште, «Альянц Арене» в Мюнхене, « Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, «Паркене» в Копенгагене, «Национальном стадионе» в Бухаресте, «Олимпийском стадионе» в Риме, «Санкт-Петербурге» в Санкт-Петербурге и «Олимпийском стадионе» в Баку. В России и Азербайджане должны пройти по одному четвертьфинальному матчу.

Вчера анонимный собеседник в УЕФА сообщил The Sun, что Евро-2020 состоится несмотря ни на что, так как организация не намерена терять доход, который получит от телекомпаний.

В УЕФА надеются, что болельщики смогут присутствовать на трибунах, а также признают, что турнир не может быть проведен в ранее запланированном формате — из-за пандемии коронавирусной инфекции придется сократить количество поездок.

Первыми лишиться права проведения матчей чемпионата Европы могут Санкт-Петербург, Баку и Бильбао. Собеседник The Sun не назвал причин, по которым это может произойти с российским городом, но упомянул, что столица Азербайджана может остаться без Евро-2020 из-за конфликта в Нагорном Карабахе, а Бильбао — из-за трудностей с продажей билетов.