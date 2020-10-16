Шатов рассказал о конфликтах с Дзюбой

Бывший полузащитник «Зенита» , а ныне игрок казанского «Рубина» Олег Шатов рассказал о своих отношениях с нападающим петербургской команды Артемом Дзюбой , передает Sport24. По словам Шатова, он очень уважает Дзюбу как спортсмена, но у них возникали конфликты.

«Мы никогда не были с ним друзьями. В жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся.

Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более, когда мы были на эмоциях», — сказал футболист.

Шатов выступал за «Зенит» в период с 2013-го по 2020 год. В 139 матчах за «сине-бело-голубых» полузащитник забил 23 мяча.

Ранее Шатов высказался о переходе в «Сочи».