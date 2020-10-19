«Удачи в Москве» звучит как «Вали отсюда»

В четверг московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Виктора Мозеса из «Челси». Пока что на правах аренды. Но если 29-летний нигериец хорошо зарекомендует себя в этом сезоне, у красно-белых может появиться желание активировать опцию выкупа.

А пока Мозес привыкает к новой для себя локации, — уже седьмой за последние восемь лет — болельщики «Челси» вспоминают, что такой игрок у них на самом деле был, и недоумевают, почему его до сих пор не продали.

— Думаю, что если Мозес недостаточно хорош, почему его просто нельзя продать? При Конте он играл очень хорошо, он возмужал. Почему ему не дать шанс, как остальным? Или это потому что он из Африки? Каждый раз аренда, аренда, аренда.

— Почему в отдаете в аренду 29-летнего игрока? У него нет ни будущего, ни трансферной стоимость. Поэтому просто сократите наши убытки.

Moses still going out for Loan at this age 🤒🤒 pic.twitter.com/as6rdww7pm— Dolby💟 (@debbiscotch) October 16, 2020

— Мозес все еще уходит в аренду в своем возрасте.

— Дайте шанс этому парню. Или продайте его, вместо того, чтобы постоянно отдавать его в аренду. Неужели он настолько плох? Поработайте над его уверенностью и увидите того Моисея, который приведет вас к земле обетованной.

— А вы тоже забыли, что он до сих пор здесь?

— Ого, он до сих пор здесь.

— Он лучше Эмерсона, Кристенсена и Алонсо, но вы не перестаете избавляться от него.