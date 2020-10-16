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«Урал» объявил о возвращении Погребняка

RT на русскомиещё 9
2 часа назад
Нападающий Павел Погребняк заключил новый контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал».
«Урал» объявил о возвращении Погребняка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщается на сайте «Урала». Отмечается, что форвард уже отправился вместе с командой на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Погребняк перешёл в «Урал» в 2018 году. Минувшем летом он покинул клуб по завершении контракта. На его счету 33 матча, восемь голов и три результативные передачи в составе команды.
Ранее Погребняк в сентябре заявил о завершении карьеры по совету президента «Урала» Григория Иванова.
Футбол,Григорий Иванов,Павел Погребняк,ФК "Урал",
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