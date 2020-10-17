Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Интером»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Атлетико М Атлетико М
Хетафе
Хетафе
0 0
Барселона Барселона
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Байер Байер
Боруссия М
Боруссия М
0 0
Вольфсбург Вольфсбург
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
3 3
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
14:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Герта Герта
Бавария
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси

Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Интером» в Серии А 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Интером»
Фото: Reuters
«Милан» одержал победу над миланским «Интером» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу россонери.
Победу «Милану» принесли два гола Златана Ибрагимовича — на 13-й минуте шведский форвард, проводивший первый матч после перенесённого коронавируса, не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании, а на 16-й минуте отличился с передачи Рафаэла Леау.
«Интер» ответил голом Ромелу Лукаку, забившего на 29-й минуте.
Благодаря победе «Милан» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. «Интер» с 7 очками — шестой.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука разгромно проиграла «Наполи» в Серии А.
Видео дня. «Саутгемптон» обыграл «Вест Бромвич»
RT на русском: последние новости
Гол Кокорина помог «Спартаку» обыграть «Химки» в матче РПЛ Гол Кокорина помог «Спартаку» обыграть «Химки» в матче РПЛ Кокорин забил первый мяч за «Спартак» Кокорин забил первый мяч за «Спартак» Пас Зе Луиша помог «Локомотиву» обыграть «Уфу» в матче РПЛ Пас Зе Луиша помог «Локомотиву» обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Футбол , Рафаэл Леау
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб проиграл Тухугову
Хабиб проиграл Тухугову
Подставивший россиян лыжник поблагодарил врача за допинг
Подставивший россиян лыжник поблагодарил врача за допинг
Панарин: «Ел вонючую курицу и „Доширак“
Панарин: «Ел вонючую курицу и „Доширак“
«Отбросим иллюзии! Американца затаскают, забьют и задушат»
«Отбросим иллюзии! Американца затаскают, забьют и задушат»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение