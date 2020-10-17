Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Интером»

Все новости на карте

«Милан» одержал победу над миланским «Интером» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу россонери.

Победу «Милану» принесли два гола Златана Ибрагимовича — на 13-й минуте шведский форвард, проводивший первый матч после перенесённого коронавируса, не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании, а на 16-й минуте отличился с передачи Рафаэла Леау

«Интер» ответил голом Ромелу Лукаку, забившего на 29-й минуте.

Благодаря победе «Милан» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. «Интер» с 7 очками — шестой.