«Спартак» одержал волевую победу над «Химками»

Столичный "Спартак" в гостях одержал волевую победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".
В составе "Спартака" дебютным голом отметился Александр Кокорин (58-я минута, с пенальти), также мячи забили Эсекьель Понсе (63) и Джордан Ларссон (77). У хозяев отличились арендованный у красно-белых Резиуан Мирзов (48) и Брайан Идову (85). Первый матч за столичный клуб провел полузащитник Виктор Мозес, перешедший в четверг на правах аренды из лондонского "Челси". Нигериец появился на поле на 55-й минуте.
В отсутствии Дмитрия Тихого с капитанской повязкой "Химки" на поле вывел бывший капитан красно-белых Денис Глушаков. Игроки "Химок" вышли на матч в футболках с надписью поддержки в адрес получившего травму колена 19-летнего полузащитника Данила Казанцева.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах и уступая по дополнительным показателям петербургскому "Зениту". "Химки" располагаются на 14-й строчке с шестью очками в активе.
В следующем туре "Спартак" встретится на выезде с "Краснодаром" 24 октября, "Химки" на следующий день сыграют в гостях с "Ростовом".