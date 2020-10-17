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Тедеско высказался о дебюте Мозеса за «Спартак»

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют в составе команды полузащитника Виктора Мозеса в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» .
Тедеско высказался о дебюте Мозеса за «Спартак»
Фото: @fcsm_official Twitter@fcsm_official Twitter
«Мозес последний раз играл 27 июля, ещё выходил против «Севильи», но там был неполноценный матч. Это нормально, что после длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже имея игровой ритм. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста. У нас есть время, чтобы подтянуть его кондиции. И вышел он при счёте 0:1, а в итоге мы выиграли. С Мозесом всё будет очень хорошо», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».
29-летний Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды из лондонского «Челси». Матч с «Химками» стал для него первым в составе московского клуба. Он вышел на поле на 55-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что Тедеско прокомментировал победу над «Химками» в 11-м туре РПЛ.
Футбол,Доменико Тедеско,Виктор Мозес,Спартак,
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