Зидан о проигрыше «Кадису»: у «Реала» нет оправданий 

«Они проявили больше желания. У нас нет оправданий, это плохая игра, и мы должны поздравить «Кадис». Мы недовольны. Такое может случиться в футболе. С самого начала было очень сложно, и если бы соперник забил нам два-три гола в первом тайме, ничего бы не произошло. Нет оправданий», — приводит слова Зидана Marca.