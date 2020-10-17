Зидан о проигрыше «Кадису»: у «Реала» нет оправданий 

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение команды от «Кадиса» в матче шестого тура испанской Примеры.
«Они проявили больше желания. У нас нет оправданий, это плохая игра, и мы должны поздравить «Кадис». Мы недовольны. Такое может случиться в футболе. С самого начала было очень сложно, и если бы соперник забил нам два-три гола в первом тайме, ничего бы не произошло. Нет оправданий», — приводит слова Зидана Marca.
Он отметил, что это поражение — всего лишь потеря трёх очков.
«Это три важных очка, но не более того. Теперь нам нужно подумать о следующей игре», — добавил специалист.
«Реал», пропустивший один стартовый тур, с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Кадис», также набравший 10 очков, — на втором месте.
Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Кадису» в Примере.